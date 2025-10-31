«Частині людей не сильно болить те, що ми там втрачаємо».

Напередодні Дня всіх святих у п’ятницю, 31 жовтня, львів’яни прийшли вшанувати пам’ять новітніх героїв на Личаківському цвинтарі. Відвідувачі запалили сотні лампадок на могилах українських захисників. Фото з кладовища опублікував міський голова Львова Андрій Садовий. «Холодні вечори, які зігріває памʼять про рідних і близьких. Тепла, трепетна українська традиція», – йдеться у дописі мера.

