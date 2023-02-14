Міністри оборони НАТО під час зустрічі у форматі «Рамштайн» візьмуть зобов'язані надати Україні більше боєприпасів та засобів протиповітряної оборони, щоб посилити Київ. Про це повідомляє Financial Time.

Нагальні потреби у боєприпасах і ППО переважають над довгостроковими запитами про винищувачі та швидкі поставки західних бойових танків, враховуючи новий наступ Росії.

«​​Те, що Україна каже нам, що їй справді потрібно – це боєприпаси та додаткові засоби протиповітряної оборони», – сказав західний чиновник.

Крім того, американський чиновник зазначив, що винищувачі є менш важливими у найближчій перспективі, оскільки Україна прагне зараз зберегти перевагу на полі бою. Тому союзники хочуть зосередитися на здатності України захищати повітря за допомогою зенітної артилерії та відповідних боєприпасів.

«Винищувачі не є і не будуть настільки ж здатними протистояти російським Військово-повітряним силам, як інтегрована система протиповітряної оборони», – сказало джерело.

Чиновник додав, що російсько-українська війна виявилася протистоянням артилерій, тому союзники продовжать постачати Україні це озброєння.

Джерела розповіли, що зустріч у форматі «Рамштайн», що вже стартувала 14 лютого, також може включати переговори про більшу кількість прямих контрактів між Києвом і західними оборонними компаніями за посередництва та фінансування країн-союзників.