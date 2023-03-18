Українські захисники нищили техніку ворога на Донецькому напрямку

Десять російських танків знищили спецпризначенці СБУ «Білі Вовки» на Донецькому напрямку лише за одну ніч. Про це повідомили у прес-центрі СБУ у суботу, 18 березня.

«Наші специ Центру спецоперацій «А» відпрацювали ворожу техніку на Донецькому напрямку. Також було спалено і один БТР противника. Таким чином, на їхньому рахунку одинадцять знищених цілей! За одну ніч», – розповіли у відомстві та оприлюднили відповідне відео.

Нагадаємо, раніше спецпризначенці Служби безпеки України знищили дронами-камікадзе два російські зенітно-ракетні комплекси.