Співробітники управління боротьби з наркозлочинністю затримали п’ятьох мешканців Яворівщини, які продавали канабіс. Допомогли знайти і затримати зловмисників кримінальна поліція, слідчі Яворівського відділу поліції і прикордонники. Під час обшуків за силової підтримки спецпризначенців поліції та бійців КОРДу, правоохоронці виявили та вилучили у затриманих речові докази, що скерували на експертне дослідження. Учасникам групи віком 21, 31, 31, 36 і 38 років оголосили про підозру за статтею про незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів ККУ. Їм загрожує позбавлення волі на строк до десяти років з конфіскацією майна. Досудове розслідування триває, невдовзі суд обере підозрюваним запобіжні заходи.

(Відео поліції Львівщини)