БпЛА уразили укриття окупантів на Донеччині

Спецпризначенці Головного управління розвідки зірвали плани російських окупантів прорватися до кордонів Дніпропетровської області. Про це в суботу, 6 вересня, повідомили в соцмережах добровольчого батальйону Дмитра Корчинського «Братство».

Українські військові помітили, як росіяни малими групами намагалися пройти за лінію зіткнення та зайняти вогневі позиції в будівлях для накопичення сил і подальших атак на позиції Сил оборони. Аби уникнути прориву, спецпризначенці ГУР знищили ворожі укриття на Донеччині.

Військові додають, що окупантів, яким вдалось вижити після ударів українських дронів, ліквідували штурмовики «Братства».

До слова, 2 вересня Генеральний штаб ЗСУ повідомив про звільнення селища Удачне у Донецькій області. За даними відомства, за звільнення населеного пункту відповідав полк «Скеля».