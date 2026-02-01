Співробітнику ФСБ Миколі Лєбєдєву винесли заочний вирок

Галицький районний суд Львова виніс заочний вирок уродженцю Ростова-на-Дону, співробітнику управління ФСБ Миколі Лєбєдєву, який через телеграм завербував курсантку харківського військового інституту, яка передавала йому інформацію про українських військових на Львівщині. Йому присудили 15 років з конфіскацією майна за підбурення громадянки України до державної зради.

Як зазначається у вироку, співробітник ФСБ Микола Лєбєдєв через телеграм вийшов на контакт із курсанткою Військового інституту танкових військ Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» з пропозицією надати йому інформацію про сили та засоби Сил оброни, розташовані в Львівській області.

З жовтня 2024 року з метою одержання грошової винагороди курсантка передавала співробітнику ФСБ координати розташування її підрозділу, фотографії керівництва її військового вишу, надавала інформацію щодо розташування об’єктів військової інфраструктури на території Міжнародного центру миротворчості та безпеки у Старичах, також передавала дані про перебування її підрозділу на навчаннях в Моршині та на концерті в Будинку офіцерів в центрі Львова. У грудні 2024 року інформувала куратора про здійснення не менше трьох ракетно-бомбових ударів по місту Стрий та попадання в житлові будівлі і об’єкти критичної інфраструктури.

За співпрацю курсантка кілька разів отримувала винагороду у розмірі від 3,5 тис. до 10,4 тис. грн, які надходили їй через поштові відправлення та у невстановлений судом спосіб. Згодом вона створила криптогаманець, на який отримала 228 та 250 доларів. 17 січня 2025 року зрадницю затримали правоохоронці.

Справу щодо Миколи Лєбєдєва розглянули в спеціальному судовому провадженні за його відсутності.

Колегія суддів на чолі з Віктором Романюком визнала співробітника ФСБ винним у підбуренні до державної зради громадянки України (ч. 4 ст. 27, ч.2 ст. 111 ККУ) та призначила йому покарання – 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.