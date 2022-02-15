Тизерні зображення Mercedes-AMG EQE

EQE у своїй звичайній формі дебютував на автосалоні у Мюнхені минулого року, а тепер Mercedes-Benz готується представити спортивну версію електричного седана від спортивного підрозділу AMG.

Прем'єра електричного седана Mercedes-AMG EQE відбудеться о 01:01 за київським часом на усіх медійних каналах німецького автовиробника. На тизерному відео, не надто показовому, можна помітити багато чорних глянсових поверхонь, у поєднанні з хромом та гарні великі колісні диски. Оптика виглядає знайомо, можливо буде інший світловий підпис, оскільки в анонсовому відео показано передні фари з технологією Digital Light.

За більшими колесами мають ховатись компоненти високопродуктивної гальмівної системи, до яких приєднується високий задній спойлер.

Базовий Mercedes-Benz EQE. Фото Mercedes-Benz

Раніше виробник заявляв, що у вищому ціновому діапазоні цієї моделі (ймовірно, з пакетом оснащення AMG Dynamic Plus, як у EQS 53), EQE матиме потужність понад 670 к.с.

Незалежно від того, яку потужність матиме силова установка версії AMG, вона буде значно потужнішою за базову EQE 350, яка має віддачу у 288 к.с. Компанія вже підтвердила, що лінійка EQE продовжить розширюватися різними версіями, зокрема, варіантом із запасом ходу понад 660 кілометрів. Крім того, то дебюту також готується однойменний електричний кросовер – EQE SUV.