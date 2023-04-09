Енергосистемі України вдалося вистояти під російськими обстрілами

Спроби російської армії зруйнували енергетичну інфраструктуру України остаточно провалилися. Як зазначають в американському Інституті вивчення війни (ISW), усе вказує на те, що Кремль, імовірно, відмовився від цих зусиль.

За інформацією аналітиків, влада Росії в жовтні 2022 року поставила мету знищити український енергосектор до зими.

«Однак серія великомасштабних ракетних ударів по енергетичній інфраструктурі не досягла цілей спричинити гуманітарну катастрофу, послабити український військовий потенціал і змусити Україну йти на переговори. 1 березня державні російські ЗМІ визнали цей провал», – йдеться у звіті.

Фахівці навели дані міністерства оборони Великої Британії, в яких вказується, що частота масованих обстрілів армії РФ зменшилася з березня 2023 року.

Загалом, енергосистема України наразі пережила 15 ракетних і 18 дронових атак Росії по її об’єктах, а внаслідок російських атак на підстанції прилетіло понад 200 ракет і дронів, які завдали «важких пошкоджень» обладнанню.

Останній наразі масований ракетний удар Росії по енергетиці України був зафіксований 9 березня. Після цієї масованої атаки найскладніша ситуація з електропостачанням виникла у Харківській та Житомирській областях.

Нагадаємо, що нещодавно Україна оголосила про відновлення експорту електроенергії до ЄС.