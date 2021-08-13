Адміністрація США з контролю над продуктами харчування та ліками (FDA) дозволила людям із слабким імунітетом вакцинуватись третьою дозою вакцини Pfizer, або Moderna. Про це повідомляє «Радіо Свобода».

Директорка Центру контролю та профілактики захворювань (CDC) Рошель Валенскі, заявила, що захід спрямований на те, щоб найбільш вразливі були краще захищені від коронавірусу. Мова йде про мільйони американців, які мають особливо вразливий імунітет через пересадку органів, онкологічні чи інші захворювання.

Дослідження, проведене американським Інститутом Джонса Гопкінса в травні, виявило, що лише 17% реципієнтів трансплантованих органів, мали антитіла після першої вакцинації, а 35% виробили антитіла після двох доз.

Від 3 до 9 мільйонів американців мають послаблений імунітет, через захворювання, або ліки, які вони приймають, пише «Голос Америки».

Валенські у письмовій заяві також наголосила на нагальності вакцинації вагітних.

«Збільшення вакцинацій тепер є нагальним як ніколи, адже ми зіткнулись із високо заразним штамом дельта і бачимо серйозні випадки COVID-19 серед невакцинованих вагітних осіб», – повідомила вона.