З 11 жовтня швидкі тести для невакцинованих німців стануть платними

З 23 серпня усі жителі Німеччини, які не отримали повне щеплення від Covid-19, окрім дітей, мають надавати тести для відвідування заходів у закритих приміщеннях. Як повідомляє Deutsche Welle, з 11 жовтня швидкі тести стануть платними.

Відповідне рішення ухвалили у вівторок, 10 серпня, прем'єр-міністри німецьких земель та канцлерка ФРН Ангела Меркель. Норма діятиме для відвідування різних закладів та заходів, що проходять у закритих приміщеннях.

Починаючи з 23 серпня всі особи, які не вакциновані повністю або ж не перехворіли на коронавірус в останні шість місяців, мають надати або швидкий тест на антиген, термін дії якого становить 24 години, або ж ПЛР-тест, зроблений щонайбільше 48 годин тому. Це правило не поширюється на дітей до 6 років та школярів.

Як повідомляється, невакциновані особи мають надавати тести для відвідування перукарень, косметичних салонів, фітнес-студій, проживання в готелях (в цьому випадку тестуватися необхідно двічі на тиждень).

Також тести потрібні для відвідування лікарень, будинків для людей похилого віку, кафе, ресторанів та барів, кінотеатрів, заходів та урочистостей. Наразі повне щеплення у Німеччині отримали 55,1 відсотка населення, повідомив міністр охорони здоров'я ФРН Єнс Шпан.

Федеральні землі при цьому можуть повністю або частково призупинити дію цієї норми за умови, якщо рівень інфікування в певному районі становить не більше 35 нових випадків на 100 тис. населення за сім днів.

Також стало відомо, що з 11 жовтня швидкі тести на коронавірус для жителів країни більше не будуть безкоштовними. Невакциновані особи мають самі оплачувати їх, якщо відвідуватимуть якісь заклади. Це правило не розповсюджується на тих, хто не може вакцинуватися з медичних причин.

Всі інші карантинні заходи, які діяли в Німеччині досі, залишаються чинними. Зокрема, обов'язок носити маски в громадських місцях і транспорті та дотримуватися дистанції. Федеральний та земельний уряди також закликали жителів Німеччини терміново вакцинуватися від коронавірусу.

Як інформував ZAXID.NET, у Франції ковід-паспорти стали обов’язковими майже у всіх громадських місцях.