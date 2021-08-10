У Франції санітарна перепустка (яку також називають «зеленим паспортом»), яка свідчить про вакцинацію людини від коронавірусу або наявність антитіл чи негативного тесту, з 9 серпня стала обов’язковою для всіх відвідувачів барів, ресторанів, глядачів у кінотеатрах, пацієнтів у лікарнях і пасажирів на транспорті – майже у всіх громадських місцях, крім магазинів. Цифровий код можна показати контролерам у роздрукованому вигляді або зі смартфона, пише у вівторок, 10 серпня, «Радіо Свобода».

Провідники в поїздах також можуть перевірити наявність перепустки у мандрівників, але, як зазначає «Євроньюс», систематична перевірка всіх пасажирів поки не проводиться. У міністерстві транспорту Франції розповіли, що чверть пасажирів у понеділок перевірили не лише біля платформ, але також у вагонах.

Що ж до ковід-паспорта під час відвідування лікарні, то, за словами міністра охорони здоров’я Франції, відсутність перепустки не вважатиметься перешкодою при наданні пацієнтові невідкладної допомоги.

В Австрії, Угорщині та Данії «зелені паспорти» застосовуються вже кілька тижнів. В Італії наявність ковід-паспорта стала обов’язковою в низці громадських місць з 6 серпня, а з вересня вони стануть обов’язковими для студентів та викладачів в університетах.