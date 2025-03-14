Запуск бомби GLSDB

США готові відновити поставки Україні високоточних бомб з ракетним двигуном GLSDB, після того, як вони були модернізовані для кращої протидії російській армії на фронті. Про це повідомили джерела агентства Reuters в четвер, 13 березня.

Авіабомби GLSDB закупили за часів президентства Джо Байдена у межах Ініціативи сприяння безпеці України. Однак під час застосування вони мали ряд недоліків, через що Сили оборони припинили експлуатацію боєприпасів кілька місяців тому.

Упродовж останніх тижнів виробники GLSDB модернізували бомби, зокрема, посилили з’єднання всередині боєприпасів для підвищення стійкості. Зазначається, що поставки GLSDB можуть відбутися найближчими днями, оскільки в Європі вже є запаси цієї зброї.

Характеристики GLSDB

GLSDB (Ground-Launched Small Diameter Bomb – малогабаритні високоточні боєприпаси виробництва компаній Boeing та SAAB. Боєприпаси перебувають у розробці з 2019 року.

GLSDB поєднує в собі планерну авіаційну бомбу малого діаметра GBU-39 (SDB) з ракетним двигуном від реактивного снаряда M26. Радіус дії – 150 км. Маса – 130 кг.

Для наведення на ціль зброя використовує супутникову систему позиціювання (GPS) та інерціальну навігаційну систему. Повідомлялось, що авіабомби GLSDB придатні для запуску з машин, зокрема, M270 та HIMARS.

У січні 2024 року заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд сказала, що американські бомби GLSDB вже прямують на до українських військових. Уже вкінці квітня заступник міністра оборони США з питань закупівель та підтримки Вільям Лаплант повідомив, що GLSDB не виправдали себе на полі бою. За його словами, боєприпаси виявились нестійкими до бруду та радіоелектронної боротьби.

Нагадаємо, 13 березня агентство Associated Press повідомило, що в України закінчився запас далекобійних ракет ATACMS. Останні боєприпаси Сили оборони витратили наприкінці січня цього року.