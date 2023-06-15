Вилучені кошти планують спрямувати на довгострокову відбудову

Сенатори Сполучених Штатів Америки планують виступити із законопроектом щодо арешту та передачі російських активів Україні. Законопроект хочуть розглянути на тлі дебатів щодо допомоги Україні у відбудові, повідомило Financial Times у четвер, 15 червня.

За даними видання, комітет із закордонних справ сенату США представить законопроект, який зможе уповноважувати президента США Джо Байдена вилучати та передавати заморожені російські активи на потреби України. Йдеться про довгострокову перспективу відбудови української інфраструктури за кошти арештованих активів.

У законопроекті також міститься заклик до президента створити спільного міжнародного механізму, який допомагав спрямовувати заморожені російські кошти не тільки з США, але й з країн-партнерів. Загалом обидві палати представників сенату позитивно відгукуються щодо законопроекту. Його мають підписати після презентації, у четвер, якщо більшість представників проголосує за нововведення щодо російських активів.