США приєднались до коаліції з повернення викрадених Росією українських дітей
США приєднуються до коаліції, щоб підтримати безпечне повернення всіх українських дітей, які були незаконно депортовані або примусово переміщені Росією
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Сполучені Штати оголосили, що приєдналися як держава-член до Міжнародної коаліції за повернення українських дітей Про це 8 березня повідомив Держдеп США.
У повідомленні зазначається, що США приєднуються до коаліції, щоб підтримати безпечне повернення всіх українських дітей, які були незаконно депортовані або примусово переміщені Росією, і забезпечити притягнення винних до відповідальності.
Крім того, у Держдепі повідомили, що Сполучені Штати також підтверджують свою підтримку Спільної декларації про створення Міжнародної коаліції за повернення українських дітей, раніше опублікованої Канадою та Україною.
«Ми, представники держав та міжнародних організацій, у тому числі ті, що зібралися в Києві 8 грудня 2023 року, висловлюємо глибоке занепокоєння долею дітей, які були незаконно депортовані Російською Федерацією з України або примусово переміщені в межах тимчасово окупованих Російською Федерацією територій України», – йдеться в декларації.
За даними російських ЗМІ, які посилаються на оборонні відомства країни-окупанта, до РФ було незаконно вивезено понад 744 тис. українських дітей. Через бойові дії, офіційно задокументовано лише 20 тис. випадків незаконної депортації українських дітей Росією. Але реальні цифри можуть бути в кілька разів більшими.