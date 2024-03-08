Сполучені Штати оголосили, що приєдналися як держава-член до Міжнародної коаліції за повернення українських дітей Про це 8 березня повідомив Держдеп США.

У повідомленні зазначається, що США приєднуються до коаліції, щоб підтримати безпечне повернення всіх українських дітей, які були незаконно депортовані або примусово переміщені Росією, і забезпечити притягнення винних до відповідальності.

Крім того, у Держдепі повідомили, що Сполучені Штати також підтверджують свою підтримку Спільної декларації про створення Міжнародної коаліції за повернення українських дітей, раніше опублікованої Канадою та Україною.

«Ми, представники держав та міжнародних організацій, у тому числі ті, що зібралися в Києві 8 грудня 2023 року, висловлюємо глибоке занепокоєння долею дітей, які були незаконно депортовані Російською Федерацією з України або примусово переміщені в межах тимчасово окупованих Російською Федерацією територій України», – йдеться в декларації.

За даними російських ЗМІ, які посилаються на оборонні відомства країни-окупанта, до РФ було незаконно вивезено понад 744 тис. українських дітей. Через бойові дії, офіційно задокументовано лише 20 тис. випадків незаконної депортації українських дітей Росією. Але реальні цифри можуть бути в кілька разів більшими.