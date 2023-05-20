Анатолій Карачинський потрапив під санкції у квітні минулого року як член наглядової ради банку «Открытие», але потім склав повноваження

Міністерство фінансів США виключило зі списку санкцій співзасновника російської групи IBS Анатолія Карачинського, випливає з повідомлення на сайті відомства.

Як зазначає «Радіо Свобода», це перший з початку повномасштабної війни Росії проти України випадок зняття обмежень із російського бізнесмена. Причини рішення не пояснюються.

Карачинський потрапив під санкції у квітні минулого року як член наглядової ради банку «Открытие». За кілька днів стало відомо, що бізнесмен склав повноваження.

Після потрапляння під санкції Карачинський вийшов із ради директорів IBS, а потім продав свої акції менеджменту.

IBS була заснована у 1992 році. Компанія, серед іншого, займається розробкою програмного забезпечення, впровадженням бізнес-додатків та іншими IT-рішеннями. У 2021 році Карачинський займав 149-те місце у списку найбагатших бізнесменів Росії за версією Forbes. Його статки оцінювалися в 800 мільйонів доларів.

Підприємець перебуває під санкціями України. Інші країни обмежень проти Карачинського не запроваджували.

До слова, після початку повномасштабної війни ні США, ні європейські країни не знімали санкції з російських бізнесменів. За даними Bloomberg, із запитом про виведення з-під санкцій у червні минулого року до влади Євросоюзу звернулося близько 40 росіян.