У тимчасово окупованих Скадовську й Генічеську Херсонської області відзначено збільшення кількості випадків інфекційних захворювань на гострі кишкові інфекції, які за характером перебігу мають ознаки холери, повітомив у середу, 5 липня, Генштаб Збройних сил України.

Як зазначається в повідомленні, окупаційна влада не визнає збільшення збільшення захворюваності та намагається приховати погіршення санітарно-епідеміологічної ситуації в регіоні. За даними Генштабу, проводиться прихована вакцинація від холери представників так окупаційних адміністрацій і їхнього найближчого оточення.

Зазначимо, що після підриву греблі Каховської ГЕС Міністерство охорони здоров'я України попереджало про ризик виникнення інфекційних захворювань на уражених територіях. Українська влада формувала в областях запаси антибіотиків та сорбентів для лікування гострих кишкових інфекцій, закликала не пити воду з криниць та дотримуватися низки правил для зниження ризику захворювання, а також оголосила про створення у трьох уражених регіонах інфекційних хабів.

Станом на 26 червня МОЗ України повідомляло, що на територіях Херсонської, Запорізької Миколаївської, Дніпропетровської та Одеської областей не зареєстровано жодного підтвердженого випадку холери.