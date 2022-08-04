У селищі Теофіполь на Хмельниччині стажер автомийки вкрав автомобіль Volkswagen Passat у клієнтки. Йому дали завдання помити авто, але натомість чоловік поїхав на ньому в село за 10 км. Затримали його за декілька годин того ж дня. Зважаючи на те, що під час розслідування підозрюваний розкаявся, суд звільнив його від основного покарання та призначив лише рік та два місяці умовно.

Як йдеться у вироку Теофіпольського райсуду, інцидент стався зранку 21 квітня. Чоловік, який проходив стажування мийником автомобілів, отримавши завдання помити Volkswagen Passat, вирішив натомість привласнити авто. На ньому він виїхав у село Заруддя, що за 10 кілометрів від селища Теофіполь.

У вироку зазначено, що чоловік хотів тимчасово скористатись автомобілем, продавати його він не мав наміру. Крадія виявили за декілька годин після інциденту. Дії чоловіка кваліфікували за ч.2 ст. 289 ККУ (незаконне заволодіння транспортним засобом).

У суді обвинувачений визнав свою провину та підтвердив всі обставини. З якою саме метою він вирішив привласнити авто, у вироку не зазначено. Суд взяв до уваги ряд пом'якшуючих обставин, а саме, каяття підозрюваного та той факт, що він вперше притягнувся до кримінальної відповідальності.

Суд визнав його винним та призначив один рік та два місяці умовно. Також чоловік повинен сплатити 686 грн за експертизу. Вирок не набрав законної сили, його можна оскаржити в апеляційному суді.