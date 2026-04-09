Страсна п’ятниця є особливим днем для християн у всьому світі, адже вона присвячена спогадам про страждання і смерть Ісуса Христа. У різних країнах сформувалися свої звичаї, які по-різному передають глибину цієї події. Деякі з них вражають масштабом, інші – щирістю та символізмом. Кожна традиція допомагає краще зрозуміти духовний зміст цього дня. Більше про традиції у різних країнах пише Credo.

Ізраїль

У Єрусалимі віряни проходять шляхом, яким, за переказами, ішов Ісус до місця розп’яття. Люди долають цей маршрут у молитві, а дехто несе хрести як символ страждань. Така процесія допомагає відчути атмосферу тих подій.

Рим

У столиці Італії відбувається одна з найвідоміших процесій. Віряни зі свічками проходять шлях, що символізує останні години життя Христа. Цю подію супроводжує урочиста молитва, яка збирає тисячі людей.

Іспанія

Тут проводять масштабні процесії з учасниками у традиційному одязі з високими капюшонами. Вони символізують покаяння і нагадують про історичні події минулого. Атмосфера наповнена глибокою зосередженістю та урочистістю.

Мексика

У деяких регіонах відтворюють події Страстей Христових у вигляді великого театралізованого дійства. Участь у ньому беруть тисячі людей. Особливу увагу привертає шлях із хрестом, який символізує останні години життя Ісуса.

Сальвадор

Місцеві жителі створюють яскраві килими з кольорової тирси. На них зображають біблійні сцени. Після завершення роботи цими килимами проходять святкові процесії.

Перу

У столиці країни віряни приходять до шанованої ікони розп’яття. Вона вважається символом віри і витривалості. Процесії супроводжуються молитвами та співами.

Мальта

На острові організовують ходи з учасниками у костюмах біблійних персонажів. Дехто несе важкі предмети як знак покаяння. Ці процесії мають глибокий духовний зміст.

Німеччина

У деяких містах проводять театралізовані постановки останніх днів життя Христа. Учасники відтворюють події з великою увагою до деталей. Це допомагає глядачам глибше відчути сенс подій.

Велика Британія

У Лондоні відбуваються відкриті вистави, присвячені Страстям Христовим. Вони проходять просто неба і збирають багато глядачів. Такі постановки поєднують мистецтво і духовність.

Бермудські острови

Тут поряд із традиційними стравами існує незвичайний звичай запускати повітряних зміїв. Він символізує піднесення і надію. Ця традиція має історичне та виховне значення.