Вуса, мабуть, є найчутливішими у котів, тому з ними варто бути обережними

Вуса або вібриси, як їх ще називають, є дуже чутливою частиною тіла котів. Вони допомагають домашній тварині орієнтуватися в просторі і посилають сигнали просто в її мозок. Якщо щось сильно подразнює котячі вуса, у чотирилапого може з’явитися стрес котячих вусів. Розповідаємо, що це таке, які його ознаки та як допомогти тварині.

Що таке стрес котячих вусів

Це досить новий концепт, що з’явився не так давно. Наукових досліджень на цю тему наразі не проводилось. Та опікуни котів і ветеринари зазначають, що спостерігають у тварин поведінку, що можна охарактеризувати як біль у вусах або стрес котячих вусів.

Цей стрес може виникати, коли вуса зазнають постійного подразнення. Якщо людині постійно тиснути на одну больову точку, це призведе до посилення болю і стресу. Так само і з котячими вусами.

Зараз триває дискусія у колах фелінологів і ветеринарів, тож, можливо, незабаром науковці розпочнуть дослідження цієї проблеми.

Ознаки стресу котячих вусів

Є кілька ознак, що можуть вказувати на подразнення вусів у кота. Наприклад:

Кіт виглядає голодним, але відмовляється їсти;

Кіт витягає їжу з миски і їсть її з підлоги;

Кіт ходить перед мискою з їжею або водою, ніби не знає, як до неї підступитися;

Кіт відмовляється пити воду зі своєї миски і шукає інше джерело води.

Як допомогти коту позбутися стресу котячих вусів

Проблеми з харчовою поведінкою можуть також свідчити про негаразди із котячим здоров’ям. Тож спочатку варто звернутися до ветеринара і відкинути наявність різних захворювань.

Якщо котик здоровий, то спробуйте замінити миски для їжі і води на більш широкі. Для їжі можна використовувати навіть пласку миску, а воду наливати у спеціальний котячий фонтанчик – коти полюбляють пити воду, що тече.

Багато власників котів свідчать, що після заміни мисочок у їхніх компаньйонів нормалізувалася харчова поведінка.

І пам’ятайте, в жодному разі не можна обрізати котячі вуса – це дезорієнтує тварину. Більше про котячі вуса читайте у матеріалі «П’ять фактів про котячі вуса, які ви не знали».

За матеріалами PetMD