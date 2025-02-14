Підозрюваному загрожує до дев’яти років ув’язнення

На Берегівщині затримали 18-річного жителя села Новоселиця Ужгородського району, який намагався переправити через українсько-румунський кордон 23-річного військовозобов’язаного. Закарпатця, який перебував під домашнім арештом за переправлення ухилянтів, арештували.

Як повідомили у поліції Закарпатської області 13 лютого, напередодні переправник зустрів ухилянта на залізничному вокзалі у селі Королево та за кілька годин, провівши інструктаж, разом з ним попрямував до села Хижа, поблизу кордону з Румунією.

«Дорогою до “зеленого” кордону, яка пролягала через поле, обох чоловіків зупинили. Причетного до організації переправлення 18-річного закарпатця поліцейські помістили до ізолятора тимчасового тримання», – зазначили правоохоронці.

З’ясувалося, що відносно переправника наразі в суді розглядається аналогічна справа. За минулим рішенням суду, закарпатець на час розслідування перебував під домашнім арештом. Йому повідомили про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України (незаконне переправлення чоловіків через кордон України) і взяли під варту з можливістю внести заставу.

Санкція статті передбачає від семи до дев’яти років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.