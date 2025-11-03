ДТП трапилась 31 жовтня селі Фрага Івано-Франківського району

Суд відправив під варту суддю Підгаєцького районного суду Тернопільської області Ольгу Лелик, яка спричинила смертельну ДТП на Прикарпатті. Судді призначили понад мільйон гривень застави.

Як повідомили в Офісі генпрокурора, суд обрав Ользі Лелик запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою сплати понад 1 млн грн застави. Напередодні арешті суді дозволила Вища рада правосуддя.

Нагадаємо, ДТП трапилась 31 жовтня в селі Фрага Івано-Франківського району. Суддя Підгаєцького районного суду Ольга Лелик за кермом Lexus UX 250h їхала у напрямку Львова і на нерегульованому пішохідному переході наїхала на двох пішоходів 1962 та 1963 року. Один із чоловіків загинув на місці.

Слідчі повідомили водійці про підозру за ч. 2 ст. 286 ККУ. 2 листопада ВРП дозволила утримання судді під вартою. Під час засідання Ольга Лелик розповіла, що не мала наміру тікати з місця ДТП, у вчиненому розкаялась.

Судячи з сайту НАЗК, з 2024 року Ольга Лелик працювала суддею Підгаєцького районного суду Тернопільської області. До цього вона була секретаркою та помічницею судді Шевченківського районного суду Львова.