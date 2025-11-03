Суд арештував тернопільську суддю, яка на смерть збила пішохода
Ользі Лелик призначили понад мільйон гривень застави
Суд відправив під варту суддю Підгаєцького районного суду Тернопільської області Ольгу Лелик, яка спричинила смертельну ДТП на Прикарпатті. Судді призначили понад мільйон гривень застави.
Як повідомили в Офісі генпрокурора, суд обрав Ользі Лелик запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою сплати понад 1 млн грн застави. Напередодні арешті суді дозволила Вища рада правосуддя.
Нагадаємо, ДТП трапилась 31 жовтня в селі Фрага Івано-Франківського району. Суддя Підгаєцького районного суду Ольга Лелик за кермом Lexus UX 250h їхала у напрямку Львова і на нерегульованому пішохідному переході наїхала на двох пішоходів 1962 та 1963 року. Один із чоловіків загинув на місці.
Слідчі повідомили водійці про підозру за ч. 2 ст. 286 ККУ. 2 листопада ВРП дозволила утримання судді під вартою. Під час засідання Ольга Лелик розповіла, що не мала наміру тікати з місця ДТП, у вчиненому розкаялась.
Судячи з сайту НАЗК, з 2024 року Ольга Лелик працювала суддею Підгаєцького районного суду Тернопільської області. До цього вона була секретаркою та помічницею судді Шевченківського районного суду Львова.