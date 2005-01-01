Суд на 4 роки ув'язнив нетверезого водія, що вчинив смертельну ДТП на Львівщині

СуспільствоСофія Лазуркевич, сьогодні, 15:035570

До теми

Перемишлянський районний суд Львівської області засудив до чотирьох років позбавлення волі водія, що, будучи п’яним, вчинив смертельну ДТП. У вироку суду вказано, що водій є учасником АТО та керував авто без водійських прав.

Як йдеться у вироку суду, подія трапилась ще у липні 2017 року поблизу села Подусільна, що у Перемишлянському районі. Обвинувачений, не маючи посвідчення водія, сів за кермо Volkswagen Golf у нетверезому стані (1,19 проміле алкоголю), порушив ПДР, унаслідок чого авто перекинулося. Пасажир Volkswagen Golf отримав тілесні ушкодження, що призвели до його смерті.

Обвинувачений повністю визнав провину та просив суд його суворо не карати. У суді розповів, що навчився керувати авто у зоні АТО, а машину взяв без дозволу у свого знайомого. Дружина загиблого не заявляла цивільного позову.

Суд визнав водія винним у порушенні ПДР, що призвело до смерті потерпілого. Йому призначили покарання у вигляді 4 років позбавлення волі без позбавлення права керувати транспортними засобами.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

До теми

У Львові очевидці ДТП хотіли влаштувати самосуд над водієм із рекордним рівнем алкоголю в крові ZAXID.NET
Власника маршруток «Фіакр-Львів» позбавили водійських прав за нетверезе водіння ZAXID.NET
Пропозиції партнерів
Останні новини
більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання не нижче першого абзацу на "Zaxid.net" — обов’язкові. Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди "Zaxid.net". Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами. Усі права захищені. © 2005—2018, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», "Zaxid.net".

Рубрики

Читай нас

Редакція

Залиште відгук