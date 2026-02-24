У Чернівцях суд оштрафував директорку ТОВ «Мета 2021», військовослужбовця і посадовця з ЦНАПу, які налагодили незаконну легалізацію іноземців на території України. За гроші вони фіктивно зареєстрували місце проживання в селі на Буковині для 14 громадян Туреччини. В суді обвинувачені визнали свою провину.

Фіктивну схему щодо реєстрації іноземців організувала керівниця фірми «Мета 2021» Людмила Чабан. Вона звернулася до свого знайомого військовослужбовця Віталія Б., щоб той допоміг з реєстрацією турків на Буковині. Той запевнив – має знайомого в сільському ЦНАПі, який погодиться допомогти. Схема діяла з лютого 2024 року по лютий 2025-го, йдеться у вироку Шевченківського районного суду м. Чернівці від 12 лютого.

Жінка передавала гроші військовому, а той – частину неправомірної вигоди платив адміністратору відділу ЦНАПу Волоківської сільської ради Івану Остафійчуку. Зареєструвати тимчасове місце проживання для одного громадянина Туреччини вартувало 100 доларів. Гроші працівнику ЦНАПу перекидали на банківську карту або передавали особисто.

У судовому засіданні обвинувачена Людмила Чабан визнала провину. Суду пояснила, що в серпні 2024 року до неї звернулася знайома та попросила допомогти легалізувати свого співмешканця – громадянина Туреччини. За цю послугу передала 1400 доларів. Через деякий час знайома знову звернулась з подібним проханням.

В суді провину свою також визнали і військовослужбовець та працівник ЦНАПу. Останній повідомив, що всіх 14 турків він зареєстрував у с. Волока вдома у своїх батьків. Військовослужбовець надсилав йому телефоном документи іноземців. За кожного зареєстрованого він отримував по 2000-2300 гривень. Насправді ж іноземці там не проживали.

Суд призначив обвинуваченим штрафи – від 62 до 124 тис. грн. Найбільший штраф отримала організаторка схеми. Також суддя заборонив адміністратору відділу ЦНАПу займатися діяльністю, пов’язаною з обробкою інформації в інформаційних системах, терміном на один рік.