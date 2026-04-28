Хмельницький окружний адміністративний суд заборонив і постановив примусово розпустити громадську організацію «Хмельницький російський культурний центр», яка діяла з 2010 року. У її діяльності виявили елементи російської пропаганди, що, за даними слідства, становило загрозу національній безпеці України.

Як йдеться в рішенні суду від 17 квітня, співробітники СБУ проаналізували статут і документи організації. У них, зокрема, йшлося про популяризацію російської культури та мови, а також розвиток співпраці з російськими громадськими структурами.

Водночас, згідно з висновками експертів, ці положення містять наративи, співзвучні російській пропаганді, наприклад про «єдність» України та Росії і залежність української державності.

Для дослідження статуту залучили фахівця, який провів логіко-змістовий і лінгвістичний аналіз. Він встановив, що окремі положення документа можуть свідчити про інформаційну діяльність у співпраці з державою-агресором або на її користь.

Суддя Андрій Петричкович задовольнив позов про заборону діяльності організації та її примусовий розпуск. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.

Додамо, що згідно з даними YouControl, «Хмельницький російський культурний центр» зареєстрований 22 листопада 2010 року в Хмельницькому. Керівником організації вказаний Борис Сирчин, а співзасновниками – Тетяна Дорожкіна та Сергій Трояновський. Останній також є співзасновником громадської організації «Хмельницьке товариство російської культури “Русь”», яку суд заборонив у листопаді 2025 року.