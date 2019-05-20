Суд відхилив апеляцію міськради Харкова, яка хотіла прибрати намет зі збору допомоги військовим

СуспільствоАндрій Стець, сьогодні, 22:28290

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Харківський апеляційний суд відхилив скаргу міськради Харкова і дозволив залишити в центрі міста намет, в якому збирають допомогу українським військовим. Про це повідомляє «Громадське.Харків».

«Не підлягає задоволенню», – сказала головуюча суддя в колегії Зоя Подобайло.

Зазначимо, що 18 травня суд першої інстанції дозволив залишити намет зі збору допомоги військовим у центрі міста. Зранку 20 травня цей намет підпалили. До цього у центрі Харкова влаштували акцію проти знесення намету волонтерів, в якому збирають допомогу українським військовим.

Раніше міський голова Харкова Геннадій Кернес заявив, що хоче прибрати з майдану Свободу в центрі міста намет волонтерів та повернути одному з проспектів ім’я маршала СРСР Георгія Жукова.

Через декілька днів петиція на сайті міськради про повернення імені Жукова набрала необхідну для розгляду кількість підписів.

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