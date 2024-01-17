Смертельна аварія у Коломиї сталася 24 лютого 2023 року

Коломийський міськрайонний суд визнав винним Вікторію Глаголюк, яка під час паркування своєї Теsla на смерть збила пішоходку і травмувала чоловіка. Водійці призначили покарання у вигляді трьох років позбавлення волі, проте замінили реальний термін на один рік іспитового.

Як вказано у вироку суду, який винесли 5 січня, смертельна аварія у Коломиї сталася 24 лютого 2023 року о 20:50. Паркуючись перед магазином «Класік» на вулиці Михайла Грушевського, Вікторія Глаголюк зачепила пішоходів, які йшли тротуаром перед автомобілем. Далі автівка покотилася сходами вниз і притиснула потерпілих до приміщення магазину. Внаслідок ДТП загинула жінка, ще один пішохід опинився у лікарні з травмами середньою тяжкості.

У суді Вікторія Глаголюк визнала свою вину і зізналася, що під час паркування замість повної зупинки натиснула на педаль газу. Обвинувачена попросила суворо її не карати та врахувати відшкодування збитків потерпілим. Також вона просила не позбавляти її права керування транспортними засобами, бо авто потрібне їй для підприємницької діяльності.

Потерпілі не мали претензій до обвинуваченої, але попросили суд позбавити Вікторію Глаголюк права керувати автомобілем. Суддя Володимир П’ятковський призначив водійці покарання у вигляді позбавлення волі строком на 3 роки з позбавленням права керування транспортними засобами на один рік. Від відбування призначеного судом покарання Вікторію Глаголюк звільнили з випробувальним строком на рік.

Додамо, що суддю Володимира П’ятковського, який розглядав справу, у вересні 2022 року затримали на хабарі у $1200. У травні 2023 року справу за обвинуваченням судді Коломийського міськрайонного суду почав розглядати Вищий антикорупційний суд.