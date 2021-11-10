Суд закрив справу проти Остапа Стахіва за непокору поліцейським у Іршаві
Термін притягнення до відповідальності львівського провокатора Остапа Стахіва закінчився ще у червні
Іршавський районний суд Закарпатської області закрив справу проти львівського провокатора Остапа Стахіва за непокору поліцейським. У березні він увірвався до місцевої лікарні, де лікували хворих на коронавірус, знімав усе це на відео і стверджував, що хворих там насправді немає, а сам коронавірус – вигадка. За порушення карантину поліція склала протокол та забрала його у відділок, де він поконфліктував із правоохоронцями. Після цього на нього склали ще один протокол за злісну непокору, однак він систематично не з’являвся на судові засідання, тож суд його оштрафувати не зміг, а справу закрив.
Як повідомляв ZAXID.NET, 13 березня Остап Стахів прийшов до Іршавської районної лікарні і разом із прихильниками увірвався у відділення, де лікують хворих на коронавірус. Усі свої дії він знімав на відео, які викладав на своїй сторінці у Facebook. У відео він стверджував, що хворих на коронавірус у лікарні немає, хоча насправді він показував палати, де лікують пацієнтівз іншими хворобами. Через дії Остапа Стахіва медики Іршавської лікарні викликали на місце поліцію, побитім його забрали у відділок для оформлення протоколу про порушення карантину. Вже у відділку Остап Стахів побився з правоохоронцями, за що на нього склали ще один протокол – за ст. 185 КУпАП (злісна непокора поліцейському).
Справу про непокору поліцейським розглядав Іршавський районний суд Закарпатської області. Згідно з законом, адмінправопорушення за ст. 185 КУпАП мали б розглянути впродовж одного дня за участі порушника, однак розгляд справи кілька разів відкладали, адже Остап Стахів на судові засідання не з’являвся, а сам протокол поліцейські склали з порушеннями. Виправити протокол поліцейські також не могли без участі Остапа Стахіва, а він на їх виклики не з’являвся, тож поліцейські остаточно передали справу до суду лише на початку жовтня.
27 жовтня суддя Іршавського районного суду Ірина Даруда визнала Остапа Стахіва винним у адмінправопорушенні, однак справу закрив, адже термін притягнення до відповідальності за цією статтею закінчився за три місяці після порушення.
Після початку пандемії коронавірусу Остап Стахів неодноразово влаштовував провокації у лікарнях Львова та інших міст, транслюючи їх у соцмережі і переконуючи своїх підписників у тому, що пандемія коронавірусу – це вигадка. Він неодноразово проводив нелегальні пікети проти вакцинації від Covid-19 та карантину. Влітку він організував акцію проти вакцинації від коронавірусу, до якої залучив дітей. Однак львівські суди кілька разів відмовлялися штрафувати Остапа Стахіва за антивакцинаторські протести та відмову носити маску в публічних місцях.
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