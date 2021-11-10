13 березня Остап Стахів увірвався до Іршавської районної лікарні, де намагався показати, що хворих на коронавірус там немає

Іршавський районний суд Закарпатської області закрив справу проти львівського провокатора Остапа Стахіва за непокору поліцейським. У березні він увірвався до місцевої лікарні, де лікували хворих на коронавірус, знімав усе це на відео і стверджував, що хворих там насправді немає, а сам коронавірус – вигадка. За порушення карантину поліція склала протокол та забрала його у відділок, де він поконфліктував із правоохоронцями. Після цього на нього склали ще один протокол за злісну непокору, однак він систематично не з’являвся на судові засідання, тож суд його оштрафувати не зміг, а справу закрив.

Як повідомляв ZAXID.NET, 13 березня Остап Стахів прийшов до Іршавської районної лікарні і разом із прихильниками увірвався у відділення, де лікують хворих на коронавірус. Усі свої дії він знімав на відео, які викладав на своїй сторінці у Facebook. У відео він стверджував, що хворих на коронавірус у лікарні немає, хоча насправді він показував палати, де лікують пацієнтівз іншими хворобами. Через дії Остапа Стахіва медики Іршавської лікарні викликали на місце поліцію, побитім його забрали у відділок для оформлення протоколу про порушення карантину. Вже у відділку Остап Стахів побився з правоохоронцями, за що на нього склали ще один протокол – за ст. 185 КУпАП (злісна непокора поліцейському).

Справу про непокору поліцейським розглядав Іршавський районний суд Закарпатської області. Згідно з законом, адмінправопорушення за ст. 185 КУпАП мали б розглянути впродовж одного дня за участі порушника, однак розгляд справи кілька разів відкладали, адже Остап Стахів на судові засідання не з’являвся, а сам протокол поліцейські склали з порушеннями. Виправити протокол поліцейські також не могли без участі Остапа Стахіва, а він на їх виклики не з’являвся, тож поліцейські остаточно передали справу до суду лише на початку жовтня.

27 жовтня суддя Іршавського районного суду Ірина Даруда визнала Остапа Стахіва винним у адмінправопорушенні, однак справу закрив, адже термін притягнення до відповідальності за цією статтею закінчився за три місяці після порушення.

35-річний Остап Стахів – відомий львівський провокатор, голова ГО «Ідея нації». Його часто звинувачували в організації замовних акцій та розслідувань. У 2015 році невдало кандидував на посаду мера Винників від УРП. У 2019 році балотувався до Верховної Ради, публікуючи фейкову соціологію про підтримку у понад 18%, хоча в результаті набрав 1,2% голосів виборців. У 2020 році балотувався на посаду мера Львова, втім його підтримали лише 826 виборців.

Після початку пандемії коронавірусу Остап Стахів неодноразово влаштовував провокації у лікарнях Львова та інших міст, транслюючи їх у соцмережі і переконуючи своїх підписників у тому, що пандемія коронавірусу – це вигадка. Він неодноразово проводив нелегальні пікети проти вакцинації від Covid-19 та карантину. Влітку він організував акцію проти вакцинації від коронавірусу, до якої залучив дітей. Однак львівські суди кілька разів відмовлялися штрафувати Остапа Стахіва за антивакцинаторські протести та відмову носити маску в публічних місцях.