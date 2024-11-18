Від хабаря військовослужбовці відмовилися

48-річна сум’янка пропонувала львівським прикордонникам 3000 доларів хабаря за виїзд за кордон військовозобов’язаного чоловіка із підробленими документами. Сталося це у пункті пропуску «Рава-Руська». Про це у понеділок, 18 листопада, повідомили у Держприкордонслужбі.

Чоловік, який супроводжував жінку, – один з її близьких родичів. Підставою для виїзду чоловіка були, зокрема, висновок ЛКК та акт встановлення догляду за жінкою. Проте, під час паспортного контролю у прикордонників виникли сумніви щодо дійсності документів. Після розмови з прикордонниками жінка зізналася, що документи несправжні. Вона розповіла, що пакет документів обійшовся їй у 8000 доларів. У цю суму також входив детальний інструктаж – як поводити себе з прикордонниками, що говорити. Крім того, жінці дали настанови щодо її «хвороби» та препаратів, які начебто вона вживає.

Прикордонники повідомили 48-річній сум’янці, що чоловіка, який був начебто її доглядальником, через кордон не пропустять. Проте вона спробувала дати прикордонникам 3000 тис. доларів хабаря. Від неправомірної пропозиції військовослужбовці відмовилися, натомість направили до Нацполіції повідомлення про кримінальні правопорушення одразу за двома статтями КК України – 358 «Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів» та 369 «Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі».