Варість такої поїздки складала 7 тис. євро

На Тернопільщині подружжя організувало бізнес на чоловіках призовного віку. Чоловік та жінка переправляли своїх клієнтів за кордон, прикидаючи їх одягом в автомобілі. Правоохоронці встановили, що таким методом правопорушникам вдалося переправити щонайменше одного чоловіка в Румунію.

Працівники поліції та контррозвідки СБУ встановили, що до протиправної діяльності причетні двоє тернопільчан – чоловік та жінка. Мешканець Тернопільщини підшуковував «клієнтів» серед чоловіків призовного віку, доставляв до місця призначення, здійснював грошовий розрахунок. Жінка перевозила їх через кордон на власному позашляховику, прикидаючи одягом, щоб приховати від прикордонників.

«За даними слідства, чоловік та жінка переправили громадянина, який підлягає призову на військову службу, за межі державного кордону України, отримавши 7 тис. євро оплати», – повідомили в Офісі генерального прокурора у вівторок, 5 вересня.

Подружжя переправляло чоловіків через один із пунктів пропуску на західному кордоні. «Правоохоронці встановили, що зловмисники допомагали виїхати ухилянтам до Румунії через кордон Буковини. Клієнтів спільники запевняли, що мають знайомства на митниці та у прикордонній службі, а тому проблем із перетином кордону у них не виникне», – повідомили в поліції Тернопільщини.

Викрили підозрюваних під час чергової спроби транспортувати потенційного ухилянта. Вдома у жителів Тернопільщини та в їх автомобілях оперативники провели санкціоновані обшуки. У результаті, виявили і вилучили майже 150 тис. гривень та 20 тис. іноземної валюти, копії документів на різних осіб, чорнові записи, що підтверджують протиправну діяльність, декілька транспортних засобів та інші речові докази.

Чоловіку і жінці правоохоронці повідомили про підозру за ч. 3 ст. 332 КК України (Незаконне переправлення осіб через державний кордон). Наразі вирішується питання про обрання їм запобіжних заходів. Встановлюється причетність до вчиненого злочину інших осіб.