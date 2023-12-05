Співробітники СБУ передали колекцію музейному фонду Тернопільщини

Музейному фонду Тернопільщини передали колекцію скіфських наконечників стріл та зліпків з старовинних пруських монет, які контрабандисти намагалися вивезти з України. Співробітники Служби безпеки України спільно з прикордонниками попередили вивезення раритетних речей в країни Євросоюзу. Контрабандистів затримали, а артефакти конфіскували в дохід держави.

Тернопільський обласний краєзнавчий музей отримав колекцію з 382 скіфських наконечників до стріл, а музей міста Шумськ передали 6 зліпків з старовинних срібних пруських монет. Зловмисники намагалися вивезти раритетні речі з України у січні минулого року.

«Культурні цінності контрабандисти мали намір переправити у країни ЄС для продажу іноземним колекціонерам, але оперативники спецслужби своєчасно виявили та вилучили історичні артефакти», – повідомили в СБУ Тернопільщини.

Після затримання контрабандистів та дослідження усіх доказів, правоохоронці завершили розслідування і передали справу до суду. Тернопільський міськрайонний суд постановив організаторів контрабандного бізнесу визнати винними. Антикварні предмети, що мають культурну цінність, конфіскували в дохід держави.

В колекцію, яку вилучили працівники СБУ, входило 382 скіфських наконечники стріл, датовані VII-III століттям до нашої ери, та 6 зліпків пруських монет часів правління Сигизмунда I.