Тернопільський суд оштрафував пішохода, який потрапив під колеса BMW X5. Суд дійшов до висновку, що в аварії винен сам чоловік, бо він раптово вийшов на проїзну частину, не впевнившись, що це буде безпечно. Відтак чоловік повинен сплатити 850 грн штрафу за порушення Правил дорожнього руху.

Аварія сталась ввечері 5 січня на вулиці Микулинецькій у Тернополі, йдеться у постанові Тернопільського міськрайонного суду.

«Пішохід перед виходом на проїзну частину дороги не впевнився у відсутності небезпеки для себе та інших учасників дорожнього руху, раптово вийшов на проїзну частину дороги поза межами пішохідного переходу, внаслідок чого водій, керуючи автомобілем BMW X5, допустив наїзд на нього», – йдеться в протоколі.

Обвинувачений Володимир К. до суду на засідання не прийшов, тож справу розглядали без нього. Суддя Василь Позняк дійшов до висновку, що винуватість чоловіка підтверджується, оскільки він порушив два пункти 4.14 ПДР: раптово вийшов на проїзну частину поза межами переходу, не впевнившись у відсутності небезпеки для себе та інших учасників руху.

Відтак його визнали винним в порушенні ст. 124 КУпАП (порушення ПДР) та призначили 850 грн штрафу. Також чоловік повинен сплатити 536 грн судового збору.