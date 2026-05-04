Експерти підтвердили, що це була пневматична зброя

У Тернополі чоловік розпочав конфлікт із неповнолітнім, погрожував, а потім вистрілив йому в спину з пневматичного пістолета. Інцидент стався у неділю, 3 травня, на одній із вулиць мікрорайону Кутківці. Про це повідомили в поліції Тернопільщини у понеділок, 4 травня.

Правоохоронці встановили, що чоловік підійшов до компанії неповнолітніх, почав з ними сваритися і спровокувати конфлікт. Потім він почав погрожувати одному з хлопців. Зловмисник дістав предмет, схожий на пістолет, та вистрілив у спину потерпілому.





Після скоєного чоловік утік з місця події, а пістолет викинув. Експерти підтвердили, що це була пневматична зброя. Також правоохоронці встановили особу стрільця. Це 38-річний житель Тернополя, який також є порушником військово-облікового законодавства. Тернополянини вже не вперше нападає на інших людей. Нещодавно під час конфлікту він погрожував сусідові пневматичним пістолетом та вистрілив йому в око. Наразі досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні триває.

За фактом стрілянини слідчі поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 КК України (хуліганство). Санкція статті передбачає до 7 років позбавлення волі.