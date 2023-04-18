Мешканець Тернопільщини заявив у поліцію про викрадення автомобіля, який він насправді забув у гаражі. Як виявилось, залишив він його там у стані сп'яніння, тож на ранок наступного дня про це вже забув. Коли ж на нього складали протокол за неправдивий виклик поліції, чоловік запропонував правоохоронцям 100 євро хабара.

Повідомлення про начебто викрадення автомобіля надійшло до поліції близько 05:00 у понеділок, 17 квітня. 31-річний мешканець одного з сіл Бучацької громади зазначив, що невідома особа вкрала його Mercedes Benz С 200.

На місце виїхали правоохоронці, але виявилось, що ніякої крадіжки не було. «Автівку правоохоронці виявили неушкодженою в гаражі заявника. Як виявилось, напередодні він залишив її там сам, але, будучи напідпитку, забув про це», – повідомляють у прес-службі поліції Тернопільщини.

На чоловіка склали адмінпротокол за неправдивий виклик спецслужб, який передбачає 850 грн штрафу. Але чоловік натомість запропонував поліцейським 100 євро, аби протокол таки не складали. Правоохоронці попередили чоловіка про кримінальну відповідальність за такий вчинок, але це його не зупинило.

Відтак щодо чоловіка не лише склали адмінпротокол, а й розпочали кримінальне провадження за ч.1 ст. 369 ККУ (пропозиція неправомірної вигоди). У разі доведення вини чоловікові загрожує як мінімум 17 тис. грн штрафу.

Окрім того, на нього також склали адмінпротокол за ч.1 ст. 130 КУпАП (п'яне водіння), яка передбачає 17 тис. грн штрафу.