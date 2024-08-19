Амбасодори планують зібрати 441 тис. доларів

Амбасадори фандрейзингової платформи UNITED24 відомий історик Тімоті Снайдер та американський актор Марк Гемілл оголосили збір «Безпечна земля» на 30 роботів-розміновувачів. Метою збору є 441 тис. доларів, повідомив у неділю, 19 серпня, віцепремʼєр-міністр - міністр з питань цифрової трансформації Михайло Федоров.

За словами Федорова, кожен з цих роботів здатен працювати у важкодоступних місцях, а найголовніше – на безпечній від оператора відстані та швидше за сапера.

На платформі UNITED24 розповіли, що на зібрані гроші планують закупити 30 платформ для розмінування. Серед них:

комплекс наземного розмінування «Змій»;

дистанційно керована платформа UGV SIRKO-S1;

багатоцільова гусенична платформа КНЛР-Е.

Серед тих, хто зробить внесок на суму від 100 грн, розіграють три примірники книги Тімоті Снайдера «Про тиранію» та три комікси «Шлях до перемоги» з підписом Марка Гемілла. Підтримати збір «Безпечна земля» можна за посиланням.

Зазначимо, унаслідок російського вторгнення майже чверть підконтрольної території України (139,3 км2) забруднена вибухонебезпечними предметами. Для її очищення знадобиться щонайменше 10 років.