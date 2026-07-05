Трамп поспілкувався телефоном з лідерами України та РФ

Президент США Дональд Трамп 4 липня, у День незалежності Сполучених Штатів, провів телефонні переговори з президентом України Володимиром Зеленським і російським диктатором Владіміром Путіним.

Увечері 4 липня Зеленський написав у соцмережах, що привітав президента США та американців зі святом і подякував Вашингтону за військову та політичну підтримку України під час повномасштабної війни.

«Ми надзвичайно цінуємо те, що Америка підтримує нас у захисті нашої незалежності», – зазначив президент України.

За словами Зеленського, розмова була «дуже доброю». Сторони обговорили ситуацію на фронті, дипломатичні зусилля щодо завершення війни та домовилися продовжити переговори особисто під час саміту НАТО, який пройде 7-8 липня в турецькій Анкарі.

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Після цього Трамп поспілкувався телефоном із Путіним. Як повідомив помічник лідера РФ Юрій Ушаков, Путін привітав Трампа з 250-річчям незалежності США та «наголосив на важливості дбайливого ставлення до спільних сторінок історії», зокрема «союзництва в роки Другої світової війни».

За словами Ушакова, під час розмови сторони також обговорили війну в Україні. Він стверджує, що Трамп «підтвердив готовність сприяти якнайшвидшому припиненню бойових дій та пошуку рішень для подолання кризи».

«Президент окреслив реальну картину ситуації на полі бою, де російські Збройні сили впевнено наступають, звільняючи один населений пункт за іншим», – заявив помічник російського диктатора в коментарі пропагандистському агентству ТАСС.

За підсумками розмови Путін підтвердив запрошення Трампу відвідати Росію. Вони домовилися підтримувати контакт і найближчим часом провести ще одну телефонну розмову. Також, за словами Ушакова, зять президента США Трампа Джаред Кушнер та спецпредставник США Стів Віткофф готові знову відвідати Москву.

Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон 25 червня заявив, що США вперше офіційно зафіксували у спільному документі свою позицію про те, що більше не вважають себе нейтральним посередником у війні Росії проти України. Макрон наголосив, що Вашингтон підтвердив підтримку територіальної цілісності України, продовження військової та енергетичної допомоги, а також санкційного тиску на Росію.