Дональд Трамп і Сі Цзіньпін під час зустрічі в корейському Пусані

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп провів зустріч з китайським лідером Сі Цзіньпінем у корейському місті Пусан. Під час перемовин політики обговорили війну в Україні та домовилися про зниження тарифів для Китаю, повідомив у четвер, 30 жовтня, телеканал CNN.

Лідери країн зустрілися у Південній Кореї, куди Трамп прибув у межах свого азійського турне. Нагадаємо, до того він прибув із візитом до Японії, де намагався переконати новий уряд відмовитися від купівлі російського газу.

Дональд Трамп заявив, що задоволений зустріччю з Сі Цзіньпіном та розповів, що під час неї вони обговорили російсько-українську війну. За словами американського президента, Сі нібито погодився «працювати разом» для завершення війни в Україні.

«Ми працюватимемо разом, щоб щось зробити», – сказав Трамп.

Після зустрічі він назвав Сі Цзіньпіна «великим лідером могутньої і сильної країни» та оголосив про ухвалення низки рішень. На запитання журналіста, як би Трамп оцінив переговори по десятибальній шкалі, той відповів, що дав би оцінку «12».

Також Дональд Трамп оголосив, що США знизять тарифи, застосовані на потоки наркотику фентаніл з 20% до 10%. Відповідно, загальні тарифи проти Китаю теж знизяться – з 57% до 47%.

Китайська влада зустріч наразі не коментувала. Перед зустріччю Сі заявив, що «Китай і США повинні бути партнерами і друзями».

Зазначимо, зустріч між Трампом та Сі Цзіньпіном стала першою за шість років. Переговори з китайським лідером стали завершенням азійського турне Трампа.