Пожежа на заводі PepsiCo на Миколаївщині, що виникла внаслідок російського обстрілу. Серпень 2026 рік

Адміністрація Дональда Трампа не реагує на російські обстріли американських підприємств в Україні. Президент Американської торговельної палати в Україні Ендрю Гундер зауважив, що бездіяльність Трампа контрастує з його вимогою до України припинити атаки на російські нафтопереробні заводи, пише CNN.

CNN зауважує, що Дональд Трамп та його адміністрація вимагають від України припинити удари по російських нафтопереробних заводах, аргументуючи це шкодою для американських споживачів. Водночас протягом останніх кількох місяців Росія активізувала атаки на об'єкти в Україні, пов'язані з американськими корпораціями.

Ендрю Гундер нагадав, що під російськими атаками опинилися об'єкти, пов'язані з деякими з найвідоміших американських брендів, зокрема Coca-Cola, PepsiCo, McDonald’s та Oreo.

«Це прямі удари дронами та ракетами, і вони продовжують атакувати ці об’єкти. Це сигнал про те, що вони цілеспрямовано б’ють по американському бізнесу. Ми не бачимо жодної реакції з боку Білого дому», – цитує CNN Ендрю Гундера.

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Гундер також зауважив, що Росія й раніше намагалася зашкодити американському бізнесу, однак масштаби ударів по підприємствах США протягом останніх місяців не мають аналогів.

За словами Ендрю Гундера, представники Американської торговельної палати порушують це питання під час зустрічей з американськими законодавцями обох партій, які відвідують Київ, і просять їх донести проблему до Білого дому. Деякі демократи в Конгресі також публічно закликали адміністрацію Трампа активніше захищати американський бізнес в Україні та засуджувати дії Росії.

Гундер зауважив, що не розуміє, чому адміністрація Трампа мовчить про російські атаки на американський бізнес, особливо з огляду на її заяви про захист інтересів американських компаній.

«Будь-яка компанія, будь-який бізнес прагне певного захисту. Очікуєш, що уряд стане на твій бік і боротиметься разом із тобою – особливо коли йдеться про атаки іноземних військових на американські компанії», – зазначив Ендрю Гундер.

Він також розповів, що Американська торговельна палата в Україні надіслала запит на зустріч зі Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером, щоб поінформувати їх про стан американського бізнесу в Україні, зокрема про російські удари. Однак відповіді палата не отримала.

Нагадаємо, Дональд Трамп звинувачував Володимира Зеленського у дефіциті дизельного пального у світі через атаки на російські нафтопереробні заводи. 11 жовтня Дональд Трамп оголосив про нібито енергетичне перемир’я між Україною та Росією. Після цього адміністрація американського президента почала погрожуватиУкраїні та її європейським партнерам припиненням обміну розвідувальними даними та постачання зброї в разі ударів по російських НПЗ.

У вівторок, 13 жовтня, Володимир Зеленський повідомив, що Україна утрималася від ударів по енергетичних об’єктах у Росії, тоді як російська сторона продовжила атакувати енергетичну інфраструктуру України. Крім того, партнери двічі не попередили Україну про атаки балістичними ракетами, а компанія SpaceX без попередження обмежила роботу терміналів супутникового зв’язку Starlink для Сил оборони.