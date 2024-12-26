Справжні мотиви одруження з’ясовуватимуть правоохоронні органи

У пунктах пропуску «Грушів» та «Краківець» прикордонники 7-го прикордонного Карпатського загону викрили три псевдоподружжя. Про це у четвер, 26 грудня, повідомили у Держприкордонслужбі.

У «Грушеві» зафіксували відразу дві таких пари. 43-річний уродженець Черкащини уклав шлюб з 53-річною землячкою. Пара нібито їхала провідати друга чоловіка у Варшаву. Інше подружжя запевняло, що вони їдуть в Польщу знайомитись з сестрою мами чоловіка. Цікаво, що чоловік майже нічого не знав про свою дружину та навіть не зміг назвати адреси спільного проживання. Пара прямувала з Черкас. У супроводі поліції 40-річна жінка та її 24-річний супутник вибули з пункту пропуску.

Псевдоподружжя викрили у пунктах пропуску «Грушів» та «Краківець»

Ще одне несправжнє подружжя виявили у «Краківці». 47-річний чоловік та 63-річна жінка їхали нібито у Великобританію в гості.

Справжні мотиви одруження з’ясовуватимуть правоохоронні органи, адже оперативні співробітники загону скерували до поліції повідомлення про виявлення ознак кримінального правопорушення за статтею про незаконне переправлення осіб через державний кордон України.