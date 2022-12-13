У Львові з отруєнням чадним газом госпіталізували трьох молодих людей. Відомо, що вони отруїлись випарами з електрогенератора.

Як повідомили в ЛОДА, 12 грудня від чергового лікаря міської клінічної лікарні імені Святого Пантелеймона надійшла інформація про нещасний випадок. До лікарні у стані середнього ступеня важкості шпиталізували трьох людей 42, 46 та 26 років.

Постраждалі отруїлися чадним газом від робочого генератора, який встановили на території свого дачного будиночку.

В ДСНС Львівщини нагадують: обов'язково дотримуватись правил пожежної безпеки під час експлуатації генератора. Купуйте лише сертифіковану продукцію в ліцензованих точках продажу. Для додаткової безпеки рятувальники рекомендують встановити у приміщенні детектори чадного газу. Основні правила використання генераторів вдома ми публікували тут.