Троє волинян за 10 тис. доларів переправляли ухилянтів через річку за кордон
Підозрювані намагалися переправити чоловіків до Польщі на надувних човнах
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Суд відправив під домашній арешт трьох волинян за спробу переправити через державний кордон шістьох чоловіків. За скоєне підозрюваним загрожує від 7 до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Про це 25 квітня повідомили у Волинській обласній прокуратурі.
За даними слідства, чоловіки за грошову винагороду від 3000 до 10 000 доларів організовували переправлення військовозобов'язаних у країни Євросоюзу. Ввечері 13 квітня 2024 року вони привезли шістьох клієнтів до кордону з Польщею, а далі надувним човном переправляли їх через Західний Буг. Там втікачів і затримали правоохоронці.
Трьом організаторам повідомили про підозру за ч.3 ст. 332 КК України (незаконне переправлення осіб через державний кордон України з корисливих мотивів), а Володимир-Волинський міський суд відправив їх під домашній арешт. Санкція статті передбачає від 7 до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна.