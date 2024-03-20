На Волині викрили трьох чоловіків, які допомагали ухилянтам виїхати за кордон

Правоохоронці викрили трьох волинян, які організували незаконне переправлення чоловіків через державний кордон України. Зловмисники за винагороду від 2 500 до 4000 доларів вносили ухилянтів в систему «Шлях» в якості водіїв. Тепер фігурантам справи загрожує до 15 років позбавлення волі. Про це 19 березня повідомили в поліції Волинської області.

«22-річний та двоє 23-річних жителів Луцького району за грошову винагороду налагодили схему незаконного переправлення військовозобов’язаних осіб через держкордон України. За налагодженою схемою зловмисники вносили ухилянтів в систему “Шлях” в якості водіїв, що дозволяло їм безперешкодно виїжджати за межі України. Винагорода за такі дії становила від 2 500 до 4000 доларів США», – зазначають правоохоронці.

Слідчі оголосили фігурантам про підозру за ч.3 ст.332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України, вчинене організованою групою) та ч. 5 ст. 361 (несанкціоноване втручання в роботу інформаційних систем, що призвело до підробки інформації, під час дії воєнного стану) ККУ. За першою інкримінованою статтею передбачене покарання у вигляді позбавленням волі від семи до дев’яти років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років із конфіскацією майна, за другою – позбавлення волі на строк від десяти до п’ятнадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю до трьох років.