Троє жителів Тернопільщини отримали державні нагороди від президента
Нагородили двох комунальників та керівницю центру соціальної допомоги
Президент Володимир Зеленський відзначив трьох жителів Тернопільщини державними нагородами. Вони отримали медалі, ордени та звання заслуженого працівника. Про це повідомили на сторінці Тернопільської ОВА у фейсбуці.
Володимир Зеленський 24 лютого, в річницю повномасштабного вторгнення Росії в Україну, підписав низку указів про відзначення державними нагородами працівників енергетичної, комунальної та соціальної сфер. Українців нагородили за вагомий внесок у розвиток і забезпечення стабільної роботи галузей в умовах воєнного стану, особисту мужність і самовідданість під час ліквідації наслідків аварій на об’єктах інфраструктури.
Відповідно до указу, медаллю «За працю і звитягу» нагородили електрогазозварника відділу комунального підприємства «Тернопільводоканал» Володимира Кордана. Також почесне звання «Заслужений працівник сфери послуг України» присвоїли начальнику комунального підприємства «Чортківське виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства» Чортківської міської ради Віктору Гордієнку.
Відзначили орденом княгині Ольги ІІІ ступеня директорку комунальної установи Тернопільської обласної ради «Тернопільський обласний центр соціально-психологічної допомоги "Родинний затишок"» Тетяну Дубину. Жінка організувала на Чортківщині «Дім милосердя». Вона опікується малечею й дорослими, які переїжджають на Тернопільщину із прифронтових територій.