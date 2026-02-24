Президент Володимир Зеленський відзначив трьох жителів Тернопільщини державними нагородами. Вони отримали медалі, ордени та звання заслуженого працівника. Про це повідомили на сторінці Тернопільської ОВА у фейсбуці.

Володимир Зеленський 24 лютого, в річницю повномасштабного вторгнення Росії в Україну, підписав низку указів про відзначення державними нагородами працівників енергетичної, комунальної та соціальної сфер. Українців нагородили за вагомий внесок у розвиток і забезпечення стабільної роботи галузей в умовах воєнного стану, особисту мужність і самовідданість під час ліквідації наслідків аварій на об’єктах інфраструктури.

Відповідно до указу, медаллю «За працю і звитягу» нагородили електрогазозварника відділу комунального підприємства «Тернопільводоканал» Володимира Кордана. Також почесне звання «Заслужений працівник сфери послуг України» присвоїли начальнику комунального підприємства «Чортківське виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства» Чортківської міської ради Віктору Гордієнку.

Відзначили орденом княгині Ольги ІІІ ступеня директорку комунальної установи Тернопільської обласної ради «Тернопільський обласний центр соціально-психологічної допомоги "Родинний затишок"» Тетяну Дубину. Жінка організувала на Чортківщині «Дім милосердя». Вона опікується малечею й дорослими, які переїжджають на Тернопільщину із прифронтових територій.