Президент України Володимир Зеленський та канцлер Німеччини Фрідріх Мерц

Під час спільної пресконференції президента України Володимира Зеленського та канцлера Німеччини Фрідріха Мерца перекладачка допустила помилку, перекладаючи запитання журналіста про безпекові гарантії. Вона запитала, чи на замороженій лінії фронту будуть «трупи НАТО або ЄС», помилившись з перекладом слова troops (війська). На це звернув увагу Володимир Зеленський.

«Безпекові гарантії – чи можна собі уявити, що трупи НАТО або ЄС будуть забезпечувати… там, де зараз є заморожена лінія фронту? Багатьох людей також цікавить, чи до Різдва ми досягнемо перемир’я?», – переклала перекладачка питання журналіста.

«Трішечки там, напевно, були помилки з перекладом. Я думаю, україномовні люди зрозуміли, про що я», – сказав Володимир Зеленський. Перекладачка допустила помилку у перекладі слова troops (війська).

Український президент сказав, що гарантії безпеки зараз обговорюються і питання моніторингу є дуже важливе, воно «в розробці» у військових.

Водночас канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що Європа та США прагнуть для України справедливого миру. Для цього, за словами Мерца, Україна має отримати сильні гарантії безпеки, зберегти свій суверенітет та євроінтеграційний курс. Водночас питання територій, на думку німецького канцлера, має вирішувати український народ та президент Зеленський. Проте Фрідріх Мерц висловив думку, що можливість досягнення миру дійсно стала ближча.

Нагадаємо, 11 грудня Володимир Зеленський під час зустрічі із журналістами повідомив, що план України щодо завершення війни передбачає вихід російських військ із територій в Сумській, Харківській та Дніпропетровській областях.