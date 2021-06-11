У суботу, 12 червня, в Івано-Франківську відкривається перший центр масової вакцинації проти Covid-19. Центр буде працювати на базі спортивного комплексу Івано-Франківського національного медичного університету на вулиці Целевича, 34 із 10:00 до 16:00.

«Центр працюватиме у вихідні дні. У ньому щеплюватимуть громадян, які записалися до листа очікування вакцинації проти Covid-19 в додатку, через сайт «Дія» або через контакт-центр Міністерства охорони здоров’я. Щеплення відбуватиметься для тих людей, кого на вакцинацію попередньо запросили телефонним дзвінком, але вакцинуватися зможуть всі бажаючі», – йдеться у повідомленні департаменту охорони здоров'я Івано-Франківської ОДА.

У центрі будуть передбачені місця для внесення даних, проведення щеплення та очікування після нього. Обирати вакцину у масових центрах вакцинації не можна – в Івано-Франківську будуть використовувати вакцину CoronaVac, вироблену компанією Sinovac, та AstraZeneca, 24,4 тисяч доз якої на днях отримало Прикарпаття.

Вакцинація в Івано-Франківській області розпочалася 25 лютого, коли область отримала 22 тисячі доз вакцини AstraZeneca для 11 тисяч прикарпатців. Першою на Прикарпатті вакцинувалася завідувачка відділення невідкладної екстреної медичної допомоги Надвірнянської ЦРЛ Леся Возняк. Станом на 10 червня в області вакциновано 43 972 людей, з них 3 431 отримали дві дози.