Центральні вулиці Чернівців із суботи, 27 серпня, знову відкривають для транспорту. Мерія Чернівців відмовилася від ідеї розширювати пішохідну зону у центрі міста і не продовжила початий у травні 2022-го експеримент. Із 27 серпня вулиці Франка, Міцкевича, Бетховена, Університетська та площі Театральна, Центральна та Філармонії знову будуть проїзними, як і до початку експерименту. Пішохідною залишиться лише частина вулиці Чайковського

Експеримент із пішохідною зоною у Чернівцях запровадили 25 травня. Головною ідеєю було розвантажити центр міста від автомобілів та забезпечити більше простору для пішоходів. Відповідно до рішення, у вихідні та святкові дні пішохідними вулицями були Франка, Міцкевича, Бетховена, Університетська та площі Театральну, Центральну, Філармонії. Експеримент тривав два місяці.

Втім, начальниця департаменту транспорту Чернівецької міської ради Людмила Свирида у коментарі чернівецькому виданню «Молодий Буковинець» повідомила, що експеримент вирішили не продовжувати.

«Зібралася робоча група. Було визначено, що це занадто короткий термін, щоб зробити висновки. Була пропозиція відновити рух на трьох вулицях – Івана Франка, М. Заньковецької та Університетській. Але на виконкомі цей проект зняли на доопрацювання», – зазначила Людмила Свирида. Відтак, пішохідною залишиться лише частина вулиці Чайковського, яка запроваджена рішенням виконкому як постійна пішохідна вулиця.

Також Людмила Свирида додала, що міськрада запланувала громадські обговорення щодо пішохідного центру Чернівців. Наразі у мерії готують рішення для департаменту урбаністики для слухань. Усі тимчасові знаки про пішохідну зону у центрі Чернівців демонтують.