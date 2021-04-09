Центральна виборча комісія (ЦВК) призначила проміжні вибори народних депутатів у Херсонській і Черкаській областях. Вони відбудуться 31 жовтня.

Довибори пройдуть на окрузі №184 у Херсонській області, та в окрузі №197 – у Черкаській, повідомила прес-служба ЦВК у п’ятницю, 9 квітня.

Чому ЦВК оголосила вибори у двох областях

Раніше мажоритарники з округів №184 і №197 достроково припинили повноваження:

Олександр Скічко від «Слуги народу» очолив Черкаську облдержадміністрацію;

самовисуванець Ігор Колихаєв став мером Херсона.

Виборчий процес на цих округах почнеться за 60 днів до дня виборів, тобто 1 вересня 2021 року. Це означає, що почати агітацію також можна лише з 1 вересня.