Дрон здатний на відстані нейтралізувати вибухонебезпечні елементи за допомогою лазерної зброї

Перший у світі дрон з лазерною зброєю під назвою Eren турецького виробництва здійснив успішні постріли з дистанцій 500, 300 і 100 м. Про це повідомляє турецьке агентство Anadolu.

Як повідомляється, під час тестувань Eren завдавав ударів по сталевій пластині.

Дрон здатний на відстані нейтралізувати вибухонебезпечні елементи за допомогою лазерної зброї.

Зокрема, лазерна зброя може знищувати бомби і боєприпаси з певної відстані.

«Проведено успішні постріли з відстані 500, 300 і 100 метрів. Eren допоможе знищувати вибухові пристрої без залучення саперів», – сказав помічник комісара Айкут Ероглу.

Максимальна висота польоту дрона становить 3 тис. м.

Eren буде переданий на озброєння ЗС Туреччини після завершення всіх фаз випробувань.

Як інформував ZAXID.NET, на початку 2019 року Україна уклала угоду з турецьким виробником безпілотників Bayraktar TB2. У жовтні 2021 року ЗСУ вперше застосували їх проти артилерії російських найманців на Донбасі.