Туреччина надасть Україні плавучі електростанції, які забезпечать світлом мільйон домогосподарств

Українська національна компанія АТ «Енергетична компанія України» (ЕКУ) підписала з турецьким виробником Karpowership меморандум про постачання плавучих електростанцій для потреб нашої країни. Вони зможуть забезпечити електрикою 1 мільйон домогосподарств. Про це повідомляє видання Anadolu.

Плавучі платформи планується розташувати в портах Румунії та Молдови, а потім транспортувати електрику через мережі згаданих країн. ЕКУ і Karpowership проведуть переговори з Бухарестом і Кишиневом щодо реалізації описаного рішення.

Представниця Karpowership Зейнеп Харезі позитивно прокоментувала співпрацю з ЕКУ.

«Плавучі електростанції пропонують швидкі, надійні і гнучкі рішення проблем з електрикою, і ми готові підтримати Україну в цьому якомога швидше», – заявила Харезі.

У підписаному меморандумі передбачено, що плавучі електростанції загальною потужністю 500 мегават почнуть оперативно виробляти електрику для потреб України. За її словами, використання технологій компанії допоможе Україні подолати енергетичну кризу, яку спровокували атаки російських окупантів.