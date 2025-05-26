Дональд Туск підкреслив, що Польща хоче заробити великі гроші на відбудові України

Польща збудує найбільший в Європі логістичний хаб, який відіграватиме важливу роль під час повоєнної відбудови України. Про це заявив прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск на пресконференції в понеділок, 26 травня, передає польський телеканал TVN24.

Туск відзначив, що Польща «хоче заробити великі гроші» від розбудови логістичного термінала в місті Славкув на півдні Польщі. Тому країні важливо зберегти «польський контроль над такими місцями».

«Я скажу без перебільшення, що тут, у Славкові в Сілезії, ми матимемо найбільший логістичний вузол такого роду в Європі. Йдеться не лише про побиття рекордів (...) це також буде золота угода для Польщі», – підкреслив Туск.

Відомо, що євротермінал «Славкув» [Euroterminal Sławków] розташований на стику широкої залізничної колії (1520 мм) і європейської (1435 мм), що забезпечує перевалку контейнерів між Азією та Західною Європою, зокрема через Україну.

Після розширення, термінал в Славкуві зможе обробляти понад 500 тис. стандартних контейнерів на рік. Наразі його пропускна здатність для обробки вантажів – 285 тис. стандартних контейнерів щороку.

Дональд Туск підкреслив, що Польща хоче заробити великі гроші на відбудові України. Також після закінчення війни в Україні, євротермінал «Славкув» стане ключовим перевалочним пунктом для вантажів з Азії.

«Немає нічого поганого в тому, щоб визнати: ми хочемо заробити великі гроші для Польщі на відбудові України. Ми хочемо допомогти, але також хочемо заробити на цьому гроші, і для цього потрібен саме цей хаб. Це не тільки Україна, це не тільки східний напрямок (...). Тому ми вкладаємо стільки грошей і стільки роботи, щоб Славкув став цією європейською логістичною базою, найбільшим центром в Європі, оскільки це так зване логістичне серце, де ці потоки йдуть не тільки зі сходу на захід, а й з півночі на південь», – сказав глава уряду.

До слова, у лютому Світовий банк оприлюднив звіт, в якому йшлося, що загальна вартість реконструкції та повоєнного відновлення в Україні становитиме 524 млрд доларів протягом наступного десятиліття.