Валентіно Гаравані заснував всесвітньо відомий бренд одягу Valentino

У понеділок, 19 січня, у Римі помер італійський дизайнер одягу та засновник бренду Valentino Валентіно Гаравані. Про це повідомили на сторінці його фонду в інстаграмі.

Модельєр помер у віці 93 роки. Він завершив свою карʼєру майже 20 років тому.

«Валентіно Гаравані помер сьогодні у своїй римській резиденції в оточенні близьких», – повідомив фонд.

Похорон дизайнера запланований на 23 січня в Римі.

Біографія Валентіно Гаравані

Валентіно Гаравані народився в італійському місті Вогера у 1932 році. На початку своєї карʼєри він переїхав до Парижу, де навчався у Школі витончених мистецтв й Палаті високої моди. Вже тоді він створював одяг для відомих особистостей – зокрема, акторки Елізабет Тейлор та баронеси Марі-Елен де Ротшильд.

У 1960 році відкрив своє ательє в Римі. Вже у 1964 році у сукнях Валентіно виходила у світ дружина президента США Джона Кеннеді Жаклін.

Перший показ Валентіно Гаравані відбувся 1966 року та одразу прославив дизайнера одягу. Серед відомих клієнток Valentino того часу – акторка Одрі Гепберн та британська принцеса Маргарет. У 1968 році дизайнер вперше використовує свій логотип «V» як декор для одягу.

У 1984 році Гаравані нагородили орденом «За заслуги перед Італійською республікою». Двічі розробляв олімпійську форму для збірно Італії.

У 1998 році він разом зі своїм партнером Джаметті продав вій Дім моди міланському холдингу «Gruppo Partecipazioni Industriali» за 248 млн євро.

У 2008 році Валентіно Гаравані оголосив, що завершує свою кар'єру та передав керування брендом Valentino Алессандро Мікеле.

Valentino став брендом одягу, який створив Риму образ столиці моди. Сам Гаравані фактично був останнім представником традиції італійського кутюр'є.

Нагадаємо, у вересні 2025 року у Мілані помер італійський модельєр Джорджо Армані. Йому був 91 рік.